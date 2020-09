Vermeend plagiaat Taylor Swift opnieuw bekeken door rechtbank

Recensie Jonge Wallander is veel meer dynamisch

2 september Wordt het een nieuwe trend in crimedrama? Televisieseries over gerenommeerde en gepensioneerde speurneuzen van wie de beginjaren worden uitgevlooid? Het begon zeven jaar geleden al na het einde van Inspector Morse, die in een jonge uitvoering terugkeerde in het zeer behoorlijke Endeavour waarin de wording van de briljante en eigenwijze politieman en operaliefhebber was te volgen.