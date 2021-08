Vermeend slachtoffer R. Kelly: Hij dwong me om te liegen

Relatie First Da­tes-bar­man Victor op de klippen gelopen

8:16 Victor Abeln (37) is de altijd sympathieke barman van het programma First Dates, maar ook zijn liefdesleven gaat niet altijd over rozen. In een gesprek met Veronica Superguide vertelt hij dat zijn relatie op de klippen is gelopen. Na een relatie van drie jaar is hij sinds kort weer vrijgezel.