Veronica Inside krijgt één reclameblok minder

,,We hebben er gezamenlijk naar gekeken. Je maakt dit programma met z’n allen. Dit is besluit is in overleg tot stand gekomen”, stelt een woordvoerder van Talpa, waar Veronica onderdeel van is.



Het populaire trio stapte afgelopen zomer van RTL naar het Talpa van John de Mol die ze neerzetten op Veronica. Hun vierjarig contract hield wel in dat het programma langer zou duren met meer reclameblokken. Dat werkte niet, stelden zij zowel op televisie als intern.



,,Als dat zo doorgaat, vrees ik dat de kijker afhaakt”, zei Derksen vorig week. ,,We hebben alle begrip voor commerciële tv en weten dat we voor een flinke salarispost zorgen. Dat moet hij (De Mol) terugverdienen. Toch vinden wij twee uur erg lang en het aantal reclameborden overdreven. Het is storend, voor de kijkers maar ook voor ons”, vond Derksen.



Intern werd hier al langer over gesproken. Na een aantal gesprekken met de leiding gaat het aantal reclameblokken nu van vier naar drie. Dat ene blok wordt nu naar de vooravond geschoven. De lengte van het programma blijft gewoon twee uur.