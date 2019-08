Veroordeelde bedreiger Frits Wester in hoger beroep

,,Ik praat er liever niet over", meldde Wester aan Toine van Peperstraten. ,,Maar ik kreeg onlangs een brief van het Openbaar Ministerie dat de man in hoger beroep is gegaan. Hij mag echter geen contact meer met mij opnemen en geen rare dingen meer zeggen."



De 51-jarige man kreeg een taakstraf van 60 uur opgelegd. De man wilde in 2014 dat RTL hem zendtijd gaf voor zijn eigen politieke partij, waarmee hij meedeed aan de Europese verkiezingen. Toen RTL dit niet deed, ging de man Frits Wester mails sturen die steeds persoonlijker van toon werden. Daarom deed de parlementair journalist uiteindelijk aangifte bij de politie.