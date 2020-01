Verraadt de Mol zich door een paniekreactie?

SBS 6 zakt door het ijs: amper half miljoen kijkers voor finale Dancing on Ice

10:57 De finale van Dancing on Ice is gisteravond door slechts 447.000 mensen bekeken. Het slot van de ijsdansshow van SBS6, waarin Tommie Christiaan er met de eindzege vandoor ging, eindigt daarmee op een teleurstellende 24e plek in lijst van best bekeken programma's van de dag.