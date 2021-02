Verslaafd aan BinnensteBuiten: ‘Mijn man is helemaal weg van boswachter Marieke’

,,Mijn man en ik keken eerder naar Man Bijt Hond. We vonden het jammer toen dat afliep, dus we wilden dit nieuwe programma wel een kans geven. We vonden het meteen leuk. We gaan om kwart voor zeven op de bank zitten met een bakkie koffie, en dan heerlijk ontspannen aan het einde van de dag. Dat is het echt, ons ontspanmomentje. We kijken er elke dag naar uit. Vooral in coronatijd is het zo fijn dat het positieve tv is.



Je wordt heel blij van alle experts. De afwisseling in de items vinden we erg leuk. We houden van de natuur, van eten. Nou ja, niet zo van koken, maar het opeten. We liggen dubbel om kok Ramon, die alles maar op die plank smijt. En ik móet natuurlijk wel een keer die keuken in, dus nu weet ik van Ramon hoe ik het beste een ui snijd. Interieurontwerper Theo-Bert vinden we enig, tuinman Martin is een lieverd. Nu historicus Valentijn erbij is gekomen, over die huizen, dat is ook al zo interessant. Zo’n enthousiaste man. En we leren veel van wat Camilla allemaal over vogels vertelt.