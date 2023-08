Vertrekkend NOS-weerman Gerrit Hiemstra wordt geëerd met ‘eigen storm’

recensie Docu over beruchte guerrilla­strij­der uit Holland boeit, maar blijft een ‘Tanja Nijmeijer voor dummies’

Wat doet een meisje uit het Twentse Denekamp in het Colombiaanse guerrillaleger FARC, in een bloedige strijd die ‘niet de hare’ is? Meerdere films, talloze nieuwsuitzendingen en een handjevol boeken - waaronder een recent boek van Tanja Nijmeijer zelf - broedden reeds op die vraag. Tanja - Dagboek van een guerrillera van de geprezen Duitse cineast Marcel Mettelsiefen voegt weinig toe aan wat een beetje Nijmeijer-volger al wist. Toch stuurt de documentaire, vanaf donderdag in de bioscoop, de kijker met boeiende vragen naar huis.