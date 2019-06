Vervolg op Gladiator in de maak

Producent Laurie MacDonald vertelde het nieuws aan Hey U Guys: ,,We werken samen met Ridley Scott. Daar konden we niet onderuit, tenzij we echt een legitieme reden hadden. We werken ook samen met een geweldige schrijver, Peter Craig.” Haar echtgenoot, Walter Parkes, voegde toe: ,,De film gaat verder op het verhaal, maar dan 30 of 25 jaar later.” Het verhaal zou over Lucius gaan, het neefje van keizer Commodus.



In de originele Gladiator-film werd Maximus (een rol van Russel Crowe) gedwongen om als gladiator te vechten, nadat zijn familie uitgemoord werd door keizer Commodus (Joaquin Phoenix). Uiteindelijk liet ook Maximus het leven, maar dat hoeft geen bezwaar te zijn voor een nieuwe film, liet Ridley Scott al in een eerder interview weten.



,,Ik weet hoe ik hem moet terugbrengen”, vertelde hij. ,,Ik had een gesprek met de studio: ‘maar hij is dood!’ Maar er is een manier om hem terug te brengen. Of dat ook zal gebeuren, weet ik niet. Russell is een beetje veranderd, maar ik probeer om hem vast te krijgen.”