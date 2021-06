Verzoening Khloé Kardashian en Tristan Thompson blijkt van korte duur

De relatie van Khloé Kardashian en basketballer Tristan Thompson zou opnieuw op de klippen zijn gelopen. Volgens verschillende Amerikaanse media waren het geruchten over Tristan en andere vrouwen die de relatie de das omdeden, en dat was niet voor het eerst.

Volgens TMZ dateert de breuk van een aantal weken geleden, nadat een vrouw een verhaal naar buiten had gebracht over haar affaire met de atleet. Thompson ontkent een affaire gehad te hebben met deze Sydney Chase, en dreigde haar zelfs aan te klagen, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Afgelopen vrijdag, zo weet de Daily Mail te vertellen, zou Thompson tijdens een huisfeestje samen met een vriend en drie vrouwen de slaapkamer hebben opgezocht.

Khloé en Tristan kregen in 2016 een relatie met elkaar. In 2018, toen de realityster hoogzwanger was van dochter True, circuleerden er beelden van de basketballer met andere vrouwen op sociale media. De twee gingen uit elkaar, maar bleven bevriend vanwege hun dochter. Ze brachten het afgelopen jaar veel tijd samen door in quarantaine, waarna de vlam weer zou zijn opgelaaid.

Tijdens een special die afgelopen week werd uitgezonden naar aanleiding van het einde van realityserie Keeping up with the Kardashians, liet Khloé nog weten dat ze graag meer kinderen met Tristan zou krijgen. Het is niet duidelijk wanneer die uitzending werd opgenomen.