VI was vijf kwartier lang een halfhartig compromis

En? Was ie diep genoeg, de knieval van Veronica Inside? Kunnen we vandaag een statement verwachten van Albert Heijn, Gillette en Zespri dat ze het programma weer in genade aannemen en voortaan hun bonusaanbiedingen, scheermesjes en lachende kiwi’s weer aanprijzen in de om- en tussenliggende reclameblokken? Of laat iedereen de storm rustig bedaren en is alles bij het start van het nieuwe voetbalseizoen stilzwijgend als vanouds? Tot de volgende rel natuurlijk.