Victor Mids trekt 1,4 miljoen kijkers met spetterende seizoensfinale

Het is iedere aflevering weer raak: Mids weet het hoofd van zowel de deelnemers in zijn programma als de kijkers thuis op hol te doen slaan. Hij brengt ze volledig van de wijs met zijn mysterieuze en bizarre trucs en weet in de hoofden van kandidaten mee te kijken. Gisteravond was het onder meer de beurt aan GTST-actrice Stephanie van Eert om zich door Mids flink te laten 'mindf*cken'.



En met succes. De illusionist trof een paar maanden geleden al flinke voorbereidingen om Van Eert versteld te doen staan met de opdrachten die hij haar voorlegde. Zo liet hij haar beltoon uit Goede Tijden Slechte Tijden horen en linkte Van Eert dat aan een clown met een slagroomspuit. Later bleek een schilderij, dat eerder bedekt was, het gezicht van een clown te tonen. Ook onthulde Mids maanden geleden een gastrol te hebben gehad in de soapserie. Dat had allemaal te maken met de voorbereidingen die hij moest treffen om Van Eert te beïnvloeden.



Kijkers van de serie zeggen wederom niets te snappen van Mids kunsten. ‘Hoe doét hij dit toch iedere keer?’ en ‘Wat een prachtig en verbazingwekkend programma is dat toch’, schrijven ze op sociale media.