Victor Mids verslaat Chantal Janzen in zaterdagavondbattle: ‘Niet normaal trots!’

In Mindf*ck reist de als arts afgestudeerde Mids door het land en doet hij wetenschappelijke experimenten met voorbijgangers. In elke aflevering verbaast een BN’er zich om Mids kunsten. Gisteren zette hij de kostbare Stradivarius van André Rieu op het spel. Volgend weekend is YouTube-visagiste Nikkie de Jager te gast.



In een interview met Mezza liet Chantal Janzen dit weekend los dat ze volop genoot van de opnames van haar pyjamashow. ,,Acht keer met driehonderd mensen in de studio. Ze zaten er, in pyjama. Alsof een pantser wegvalt. Dat je met z’n allen in hetzelfde schuitje zit. Even in een andere wereld, net als met carnaval.’’ Chantal werd naar eigen zeggen ‘heerlijk’ wakker toen ze de kijkcijfers bekeek.