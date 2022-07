Victoria Beckham woog zich tijdens tv-show na de bevalling van haar eerste kind: ‘Was verschrikkelijk'

Voormalig Spice Girl Victoria Beckham liet zich in 1999 overhalen om twee maanden na de bevalling van haar eerste zoon op een weegschaal te gaan staan tijdens de Britse talkshow TFI Friday , vertelt ze in een interview met de Australische editie van het modeblad Vogue .

Twee maanden nadat de mode-ontwerpster was bevallen van haar oudste zoon Brooklyn verscheen ze in de tv-show, die werd gepresenteerd door Chris Evans. In het interview met Vogue vertelt Beckham hoe moeilijk ze het vond om voor het blok te worden gezet tijdens de uitzending.

In het fragment vraagt de presentator naar haar baby en naar de echtgenoot van de zangeres, voetballer David Beckham. ,,Een heleboel meisjes willen weten, omdat je er zo goed uitziet: hoe ben je weer in vorm gekomen na de bevalling?” Waarop de Spice Girl antwoordt dat ze niet veel sport, ook noemt ze zichzelf ‘lui’.

Wanneer de presentator vraagt of haar gewicht weer ‘terug naar normaal is’ en Beckham antwoordt dat daar niks mis mee is, pak hij een weegschaal onder zijn bureau vandaan. ,,Mag ik dat controleren, of vind je dat erg?”

Beckham beschrijft de gebeurtenis als ‘verschrikkelijk’. ,,Ik was net bevallen van Brooklyn en ik was een heleboel gewicht kwijt. Datzelfde was mijn moeder overkomen tijdens haar zwangerschappen. Dat betekent niet dat je eetstoornis hebt. Hij liet me op een weegschaal staan om gewogen te worden. Kun je je voorstellen dat zoiets nu zou gebeuren?”

,,Het gaat niet om een bepaalde maat”, vertelt de zangeres tegen Vogue. ,,Het gaat erom dat je weet wie je bent en daarmee gelukkig zijn. Ik heb mijn balans gevonden tussen plezier hebben en gedisciplineerd blijven wat betreft gezond eten en sporten. Als je jong bent vecht je tegen die balans, maar ik ben nu ik ouder ben op een plek in mijn leven aangekomen waar ik weet wat balans is. Ik weet wat voor mij het beste werkt.”

Luister ook naar de AD Media Podcast. Deze week over het fiasco van Million Dollar Island, de druk op FM-licenties van onder meer 538, Veronica en Radio 10 en Matthijs van Nieuwkerk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: