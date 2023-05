Victoria Koblenko: Groep jongeren belaagde me op roltrap nadat ik ze aansprak op gedrag

Victoria Koblenko is recent belaagd door een groep jongeren die zij aansprak op hun gedrag in de bus. Dat vertelde de actrice maandag in de talkshow Jinek .

,,Ik sprak jongeren aan in de bus, omdat ze heel brutaal waren tegen de buschauffeur”, vertelde Koblenko. ,,Toen hebben ze me van de roltrap proberen te duwen. Ze gingen net zo lang om mij heen staan tot de camera’s niet meer konden registreren dat zij mij duwden. Vervolgens gingen ze op het Centraal Station roepen: oh, ze doet mij pijn, ze doet mij pijn!”

De belagers waren volgens Koblenko ,,niet ouder dan twaalf, dertien, veertien. Ik dacht vooral: waar zitten de ouders?” De actrice stelt echter een volgende keer weer zulke jongeren aan te spreken op hun gedrag. ,,Ik had een koffer en een grote tas mee, daarom was ik kwetsbaar op die roltrap”, zei ze. ,,Anders was ik wel sneller geweest of had op een andere manier hulp gevraagd. Maar het was een heel onwerkelijke situatie.”

Koblenko specificeerde niet om welk Centraal Station het ging. Ook zei de actrice niet of ze aangifte van het incident heeft gedaan. Zij vertelde over het incident naar aanleiding van een mishandeling op station Bijlmer Arena, afgelopen vrijdag. Een slachtoffer werd door een groep jongeren in elkaar getrapt en op het spoor geduwd. Het slachtoffer is nog spoorloos, de politie heeft zes minderjarigen aangehouden.