Victoria Koblenko: Lev is op dit moment ideale match

Of hij de perfecte man is, weet Victoria Koblenko niet. Maar voor haar is Evgeniy Levchenko in ieder geval de ideale match. Dat vertelt de 38-jarige actrice in De Telegraaf -bijlage Vrouw .

,,Laat ik het zo zeggen: het is de ideale man voor mij op dit moment", antwoordt Victoria op de vraag of 'Lev' voor haar de perfecte man is. ,,Ik sta daar nu veel relaxter in dan vroeger. Vasthouden aan de zekerheid dat echte liefde voor het leven is, hoeft niet per se meer."

Vanaf 3 november staat Victoria in het theater met haar komedie Mijn man begrijpt me niet. Die titel slaat niet op haar situatie, vertelt Victoria, maar dat is ooit wel eens anders geweest. ,,Inmiddels liggen we voor het grootste gedeelte op één lijn. Dat was voordat we uit elkaar gingen, vijf jaar geleden, wel anders. Toen begrepen we elkaar in helemaal niks."