Victoria’s Secret-baas door stof na opmerking over weigeren transgenders

De ophef begon afgelopen donderdag, toen Ed Razek met Vogue sprak over diversiteit in de modewereld. De afgelopen jaren waren in reclames van andere merken meermaals transgenders te zien, oftewel mensen bij wie hun gevoelsmatige geslacht anders is dan het lichaam waarin ze zijn geboren. Zulke representatie is volgens deskundigen belangrijk. Want als transgenders nooit transmensen zien die model zijn, kunnen ze het idee krijgen dat zulk werk voor hen niet is weggelegd. Maar bij Victoria’s Secret is geen enkele transseksueel te zien.



Zulke mensen hebben ook niets te zoeken tussen de ‘angels’, aldus Razek. Volgens de reclamebaas heeft het merk wel degelijk nagedacht over het inzetten van transgendermodellen, maar ‘past het gewoon niet’. ,,Waarom niet? Omdat de show fantasie is’’, begon hij. ,,Het is een entertainmentspecial van 42 minuten. Dat is wat het is. De show is de enige in zijn soort en ieder ander modemerk zou hem meteen overnemen, zelfs de merken die over ons klagen.’’



Bij het evenement passen volgens Razek trouwens ook geen plus size-modellen. ,,We hebben in 2000 een tv-special gemaakt met plus sizes’’, aldus Razek. ,,Daar was niemand in geïnteresseerd, nu nog steeds niet.’’ Hoewel de modeshow van zangeres Rihanna en haar lingeriemerk Savage x Fenty eerder dit jaar op veel lof kon rekenen vanwege de vollere modellen op de catwalk, was Victoria’s Secret daar volgens Razek nooit mee weggekomen. ,,Dan had iedereen gezegd dat we makkelijk wilden scoren.’’



