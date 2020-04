Videoland komt met dramaserie rond Ruinerwold-zaak

Afzondering en mishandeling

De geruchtmakende zaak draait om Gerrit Jan van D. (67), die ervan wordt beschuldigd zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil te hebben vastgehouden in een boerderij nabij het Drentse dorp Ruinerwold. Het bestaan van het gezin kwam in oktober vorig jaar aan het licht nadat een zoon over de situatie had verteld in een lokale kroeg.



Van D., wiens vrouw in 2004 overleed, heeft negen kinderen. De jongste zes woonden vanaf hun geboorte in afzondering bij hem op de boerderij. Niemand mocht van hun bestaan weten. De kinderen leefden volgens het Openbaar Ministerie (OM) in een soort religieuze ban. Van D. zou zijn kinderen vanaf jonge leeftijd hebben mishandeld. Twee oudere kinderen, die niet op de boerderij woonden, zou hij daarnaast seksueel hebben misbruikt.



Hij zou flink zijn geholpen door de Oostenrijkse medeverdachte Josef B. Hij was volgens het OM ‘het gezicht naar de buitenwereld’, waardoor Van D. en zijn kinderen afgeschermd konden blijven. Onlangs werd het voorarrest van de twee verlengd en werd duidelijk dat Van D. weigert zich medisch te laten onderzoeken: