Vier sterren voor Disney-serie Fleishman is in trouble: personages lijken zo weggelopen uit Woody Allen-films

Fleishman is in trouble Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama (Disney+)



Dat krijgt de achtdelige dramaserie Fleishman is in trouble voor elkaar. Hoewel de personages zo uit de betere Woody Allen-films lijken te zijn weggelopen – joodse intellectuelen uit medische en artistieke milieus in New York – is deze reeks toch origineler door de vertelwijze en een onderliggend mysterie dat pas heel laat wordt geopenbaard.

Wat Fleishman is in trouble, gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijfster Taffy Brodesser-Akner, zo bijzonder maakt is de stem van de verteller. Het is niet Toby Fleishman, de specialist in levertransplantaties (een hectische rol van Jesse Eisenberg) of zijn vrouw Rachel, een theateragent gespeeld door Claire Danes, maar een buitenstaander die het uiteenvallen van dit huwelijk gadeslaat en becommentarieert. Het betreft Libby (Lizzy Caplan) een jeugdvriendin van Toby die ooit droomde om tijdschriftjournaliste te worden, maar nu vastzit in een huwelijk met twee kinderen.

Al in de eerste aflevering is duidelijk dat er iets grondig mis is tussen Toby en Rachel. Toby is een bevlogen medisch specialist die tevreden is met zijn werk, terwijl zijn echtgenote barst van de ambitie en hem pusht beter betaalde banen aan te nemen.

Als Rachel opeens verdwijnt en niet op komt dagen om de twee kinderen op te halen begint voor Toby een nieuwe levensfase. Hij date zich suf op internet, beleeft menig seksueel avontuurtje en probeert tussendoor ook een goede vader voor zijn kinderen te zijn. Wat er met zijn vrouw is gebeurd interesseert hem op den duur geen zier meer. De kijker daarentegen maakt zich meer zorgen. Pas in de blessuretijd wordt een passend antwoord gegeven.

Wat Fleishman is in trouble, waarin zowel het mannelijk als vrouwelijk perspectief over levensverwachtingen aan bod komt, zo verslavend en vermakelijk maakt zijn de observaties van Toby die de nieuwe rijken van Manhattan belachelijk maakt en zich verbaast over de nieuwe relatietrends. Zijn gemekker voelt aan alsof je Woody Allen hoort praten. Het snedige commentaar van Libby, die haar eigen sores heeft, doet de rest. Maar wat gebeurde er toch met Rachel?

