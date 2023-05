Vier sterren voor visueel verbluffende én emotionele Spider-Man: Across the Spider-Verse

recensieIn de Oscarwinnende animatiefilm Spider-Man: Into the Spider-Verse uit 2018 slingerden verschillende versies van de superheld rond, waaronder een uit het film noir-universum (somber en in zwart-wit), een varkentje (Spider-Pork) en een Japanse mangavariant. In de opvolger worden daar nog eens honderden bovenop gegooid. Dat het toch geen zootje wordt, verdient een diepe buiging.

Al spider-moe? Niet zo vreemd. Sinds 2002 zijn we liefst twaalf bioscoopfilms verder. Des te verrassender is dat nummer dertien, Spider-Man: Across the Spider-Verse, niet alleen in visueel opzicht, maar ook qua diepgang, humor én ontroering de meest ambitieuze uit de reeks is geworden. Dat gebeurt onder meer door Spidey’s wereld letterlijk uit te breiden. In de Marvelfilms is het ‘multiversum’ met verschillende parallelle werelden inmiddels een beproefd concept, maar het werd zelden zo inventief ingezet als nu.

Tiener Miles Morales werd in de eerste film gebeten door een radioactieve spin nadat hij de oorspronkelijke Spider-Man, het alter ego van Peter Parker, zag sterven. Hij kon zijn plaats uiteindelijk innemen na wat hulp van webslingeraars uit andere dimensies. Veel verklappen over het vervolg is zonde, maar als het complete multiversum gevaar loopt, arriveert Miles in een bizarre tussenwereld waar ontelbare Spinnenmensen ronddolen en ene Miguel O’Hara zorgt dat alle tijdlijnen niet te veel worden verstoord. Dat betekent onder meer dat er een ‘onvermijdelijk’ sterfgeval op de planning staat. Morales weigert zich daarbij neer te leggen.

De plot van Across the Spider-Verse speelt slim met thema’s als keuzevrijheid, lotsbestemming en verantwoordelijkheid nemen versus je eigen pad blijven volgen. Dat gaat gepaard met een duizelingwekkende animatiestijl waarbij het bioscoopscherm meer dan eens in verschillende panelen wordt opgedeeld.

Playmobilwereld

Kijk er niet vreemd van op als we tussendoor ineens een duik nemen in een Playmobilwereld of excentrieke figuren als Spider-Punk ontmoeten die doet wat een punker behoort te doen: zich afzetten tegen de gevestigde orde. Je komt ogen tekort. En net als de chaos lijkt te regeren, lassen de makers welkome momenten van verstilling in. Het blijft allemaal wonderwel nog intiem ook.

Dat het na dik twee uur abrupt stopt om de kijker vervolgens een jaar op een derde film te laten wachten, is frustrerend. Maar Star Wars flikte dat kunstje al in 1980 met The Empire Strikes Back en die staat inmiddels te boek als het beste deel uit de serie. Across the Spider-Verse maakt hoe dan ook hongerig naar meer van deze fenomenale anarchie.

Regie: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers en Justin K. Thompson. Stemmen: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson en Oscar Isaac

