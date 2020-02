Vierde seizoen van The Handmaid's Tale loopt vertraging op

,,Een deel van de reden waarom het wat langer duurt is dat we dit jaar een beetje een groter seizoen maken. We zijn echt de grenzen van onze capaciteiten aan het verleggen en er wordt veel geschoven", zegt Moss tegen Digital Spy.



,,We zitten niet veel in een studio tussen vier muren, dus het is echt een groter seizoen en dat duurt een beetje langer. Ik ben al sinds half januari in Toronto aan het voorbereiden."



The Handmade's Tale is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood. Het verhaal beschrijft een religieuze denkbeeldige samenleving waarin vrouwen geen rechten meer hebben en alleen worden gebruikt om kinderen te baren. Elisabeth Moss speelt de hoofdrol als June Osborne en won in 2017 voor die rol de Emmy voor beste actrice. In juli vorig jaar werd het vierde seizoen aangekondigd, een maand na de release van het derde seizoen. De hitserie is in Nederland op Videoland te zien.