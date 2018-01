Vijf bizarre momenten uit eerste afleveringen Temptation Island

Knokken

Het scheelt niet veel of verleider Matthew en Jeremy vliegen elkaar in de haren. Bij het mannelijke voorstelrondje valt de donkere verleider meteen met de deur in huis: ,,Ik ben BG, man. Bloedjegeil." Jeremy probeert kalm te blijven en reageert droogjes: ,,Is dit alles?", maar de gemoederen lopen ondertussen steeds hoger op. Zó hoog, dat presentator Rik Brandsteder en de andere mannen tussen de heren in moeten komen om het vuurtje te sussen.



Op z'n Oostends roddelen

Twee deelnemers, beiden woonachtig in het Vlaamse Oostende. Dat zorgt voor gesprekken die niet iedereen kan verstaan. En dat is maar goed ook, want de verhalen die de heer uit de doeken doet over zijn vriendin zijn niet al te best. Dat het stel had afgesproken om elkaar niet zwart te maken, is hij plots vergeten. ,,Ze is lief, maar ze is naïef", begint hij. ,,Ik ben heel graag bij haar, het is een schat van een vrouw. Maar ze is roend, ze is koekeroend." Voor de camera vertelt verleidster Yana poeslief wat koekeroend nu eigenlijk betekent... ,,Ze is een beetje achterlijk."