Vijf mannen melden zich bij advocaat uit angst voor #metoo-beschuldiging

Plasman was in de uitzending om een toelichting te geven op een opmerking die hij vorige week maakte in een talkshow bij MAX. Toen vertelde hij dat er mannen waren die zich bij hem hadden gemeld omdat ze vreesden dat seksueel ongepast gedrag uit het verleden in de publiciteit zou komen.



Over de identiteit van de mannen liet Plasman niets los. Wel zei hij dat onder hen een man zat die zo bekend is dat er veel ophef in de media zal komen als de zaak in de publiciteit komt.