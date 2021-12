Vijf sterren voor Peter Pannekoek: koning van het omdenken zit stevig op oudejaarstroon

Podcast MovieInsi­ders Eindejaars­show: Dit zijn de 10 beste films van het afgelopen jaar

De champagneflessen kunnen pas worden ontkurkt als de MovieInsiders hun top 10 beste films van het afgelopen jaar met de wereld hebben gedeeld. Maar er valt meer te beleven in deze traditionele eindejaarspodcast. Zo is er de rubriek Jee of Nee, een ode aan het slechtste dat de cinema in 2021 te bieden had en een spelletje ‘raad je eigen recensie’.

30 december