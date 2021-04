Vijf sterren voor The Ultimate Collection: ‘Zo diep als John Lennon laten popmusici zich zelden in de ziel kijken’

Ferry Doedens: ‘Ik vraag me af of Only Fans echt is wat ik wil’

21 april Ferry Doedens (30) twijfelt of de 18+-website Only Fans wel echt iets voor hem is. Dat zegt hij in gesprek met Veronica Magazine, naar aanleiding van zijn nieuwe programma Socials, Seks & Centen. ,,Ik vraag me ook af of dit echt is wat ik wil. Ik ben een persoon op Only Fans, maar ik ben ook nog gewoon Ferry die acteert en zingt. Kunnen die twee werelden naast elkaar bestaan?”