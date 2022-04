Viktor Brand gaat tekeer tegen Hamid om overlast: ‘Wél jouw probleem’

Mr frank visserDe normaal zo rustige Viktor Brand is gisteravond flink uit zijn slof geschoten tegen Hamid Kariouh, de Haagse bakker die groot in het nieuws kwam na Mr. Frank Visser doet uitspraak . Een jaar na de uitzending bleek de geluidsoverlast voor zijn buurvrouw alleen maar erger en heeft ze een TIA gehad van de stress.

22.000 euro, zoveel zamelden kijkers vorig jaar in voor Hamid. Buurvrouw Hellen had hem voor de SBS 6-rechter gesleept, omdat ze inmiddels aan de antidepressiva zat vanwege de herrie van het gezin boven.

Hamid, zijn vrouw en hun jonge zoontjes deden in huis niks bijzonders. Maar door de slecht geïsoleerde laminaatvloer klonk iedere stap als ‘een kudde olifanten’. Alleen nekmassages en muziek van Frans Bauer konden Hellen nog kalmeren.

Bij geluidsoverlast staan partijen meestal lijnrecht tegenover elkaar, maar nu niet. Buren zijn voor Hamid als familie, vertelde hij. Daarom wilde hij zelf óók dat Frank Visser een oplossing bedacht. Die oordeelde dat Hamid een nieuwe vloer moest laten leggen, op eigen kosten.

Dat kon de hardwerkende bakker niet betalen. Kijkers begonnen een inzamelingsactie, maar Hamid sloeg het geld af. Hij geloofde dat Allah de zaak tot een goed einde zou brengen én er had zich een bedrijf gemeld dat de vloer voor niks wilde leggen.

Dagen in het ziekenhuis

Dat is gebeurd, zagen presentator Viktor Brand en 462.000 kijkers gisteravond in Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? Maar het heeft niet geholpen.

Buurvrouw Hellen luisterde van ellende naar Frans Bauer om tot rust te komen.

,,Het is nóg erger geworden’’, vertelde Hellen. Die leefde op toen bleek dat Brand een gesigneerde cd van Frans Bauer had meegenomen, maar het leed zat diep. ,,Ik heb een TIA gekregen, door de hele situatie, door de stress’’, zei ze. ,,Ik heb dagen in het ziekenhuis gelegen.’’ Viktor hoorde tijdens het gesprek weer gebonk. ,,Hier word je toch knettergek van?’’

Bij een TIA sluit een bloedpropje een bloedvat in de hersenen af, waardoor die te weinig zuurstof krijgen. Je hebt dan vaak last van verlammingsverschijnselen en moeite met praten. Een hoge bloeddruk is een van de risicofactoren, stress kan de bloeddruk verhogen.

Hamid wilde het niet horen. De nieuwe vloer lag er, klaar. Maar de geluidsexpert van het programma had geconcludeerd dat de isolatie onder het nieuwe laminaat bij lange na niet afdoende is. Het bedrijf had vijftien jaar ervaring, wierp Hamid tegen. En de vloer is robuuster dan de rechter had gevraagd.

Viktor, normaal de rust zelve, was het zat. ,,Ben je beneden geweest?’’ verhief hij zijn stem. ,,Ik ben beneden geweest, dit kan je die vrouw niet aandoen, Hamid!’’

Viktor Brand aan tafel bij Hamid.

Het is na alle beslommeringen niet zijn probleem, vindt Hamid. Hij huurt het huis en is niet de eigenaar. ,,Het is wél jouw probleem! Wél!’’ riep Viktor getergd. ,,Want meester Visser heeft beoordeeld en jij hebt je aan die uitspraak te houden, dat dit niet oké is.’’

Geen meet and greet

Ze kwamen er niet uit. Gelukkig had Viktor een verrassing. Buiten stond niet Frans Bauer, zoals Hellen had gehoopt, maar wel twee vloerexperts. Die kwamen op kosten van SBS een nieuwe ondervloer leggen. Daar werkte Hamid graag aan mee. ,,Ik wil mijn buurvrouw helpen, altijd.’’

En geholpen is ze. ,,Het probleem van boven is opgelost, ik heb er geen last meer van’’, vertelde ze. ,,Ik ben helemaal tevreden, de geluidsoverlast heb ik niet meer.’’

