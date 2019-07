Village People: Wíj treden niet op met André Rieu en willen excuses

In de media verschenen de afgelopen dagen berichten dat André Rieu zou optreden met de Village People. Dat is ook de reden voor de band om in de pen te klimmen. Maar volgens zoon en woordvoerder Pierre Rieu berust het allemaal op een misverstand. ,,De groep Village People is door onenigheid uit elkaar gegaan", vertelt hij tegen L1 . ,,Een aantal voormalige leden is nu lid van de groep Kings of Disco. Zij treden op tijdens de Vrijthofconcerten.”

De naam Village People mag niet gebruikt worden en dat zal Rieu ook niet doen. ,,André noemt ze Kings of Disco of de ‘Vriethof-people’. Daarom is aanklagen voor fraude niet aan de orde.”



In het statement op hun Facebookpagina schrijft de Village People: ,,We vinden het vervelend dat onze fans worden misleid. We zijn geschokt dat André Rieu zijn reputatie op het spel zet door mee te doen aan deze misleiding van het publiek. Daarom vragen we hem zijn excuses aan te bieden, anders hebben we geen andere keus dan een rechtszaak te beginnen tegen André Rieu.”