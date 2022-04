Viola Davis uitgeroepen tot filmpionier van het jaar

Filmbeurs CinemaCon heeft voor het eerst de prijs voor Trailblazer of the Year uitgereikt. In Las Vegas ontving Viola Davis maandagavond het eerste exemplaar van de award, die wordt uitgereikt aan filmmakers die grenzen hebben doorbroken in de filmindustrie. Davis geldt als een belangrijke stem in Hollywood, vooral voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Zij was bovendien de eerste actrice van kleur ooit die een Tony, een Emmy en een Oscar won.

,,De vijf woorden die ik niet naar mijn graf wil meenemen, zijn ‘ik was niet dapper genoeg’. Ik wil niet bang geweest zijn om me niet op mijn gemak te voelen, of om te falen”, aldus de actrice, die op de bijeenkomst ook de eerste beelden liet zien van haar nieuwe project The Woman King.

Op de openingsavond van de beurs vertelde Davis dat Hollywoodlegende Cicely Tyson haar al jong inspireerde om verhalen te vertellen ‘over mensen die eruit zien als ik’. Daar begon ze mee als actrice en dat wil ze op grotere schaal doen als producent, vertelde de 56-jarige Amerikaanse.

Pratende bomen

De actrice wordt daarin aangemoedigd door haar 11-jarige dochter Genesis. ,,Ik weet nog dat ik haar, toen ze kleiner was, een verhaaltje vertelde voor het slapen gaan. Ik verzon iets over vliegende wezens en pratende bomen. Toen vroeg ze: ‘Mag ik ook in dat verhaal zitten mama?’. En dat raakte me. Want er is een hele generatie die onderdeel wil uitmaken van het verhaal.”

CinemaCon is een jaarlijks evenement van de National Association of Theatre Owners (NATO), een vakorganisatie waarbij een flink deel van de uitbaters van Amerikaanse bioscopen en filmhuizen is aangesloten. Tijdens de beurs presenteren de grote Hollywoodstudio’s hun plannen voor de rest van het jaar en krijgen bezoekers vaak eerste beelden te zien van de grote releases van de komende maanden. Zo vertoonde Sony maandagavond het eerste kwartier van animatiefilm Spider-Man: Across the Spider-Verse. De studio maakte ook bekend dat de derde film uit die reeks Beyond the Spider-Verse gaat heten.

