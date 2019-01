Visagiste Nikkie de Jager koos bewust voor vertrek uit Wie is de mol?

UDEN - Visagiste Nikkie de Jager (24) blijkt wegens familieomstandigheden bewust op een vertrek uit Wie is de mol? te hebben aangestuurd. Om weer snel naar Nederland te kunnen, vulde ze expres een aantal testvragen verkeerd in.

Op Instagram Stories schrijft de wereldberoemde YouTuber dat ze bewust een paar vragen tijdens de test fout heeft beantwoord. De situatie rondom haar stiefbroertje Mikai, die leed aan een zeldzame vorm van kanker, lijkt de voornaamste reden voor haar bewuste uitschakeling. Mikai overleed in mei vorig jaar, de opnameperiode van WIDM, op 14-jarige leeftijd.

,,Elke avond stuurde mijn moeder me netjes verslagen met hoe het met 'm ging”, schrijft de Udense over haar ervaring tijdens de tv-opnames in Colombia. ,,Tot twee avonden voor mijn exit. Mijn moeder hield opvallend haar mond als ik vroeg hoe het thuis ging. In het spel leken dingen met het uur duidelijker te worden, maar van binnen wist ik: thuis klopt iets niet.”

Nikkie wist niet helemaal zeker wie de saboteur, oftewel de mol van het stel is, maar dacht wel op de goede weg te zijn. ,,Toch besloot ik op gevoel te gaan en onbewust even een paar vragen meer in te vullen op kandidaten waarvan ik eigenlijk wel wist; zij kunnen het bijna zéker niet zijn.” Het scherm van de make-up-artieste kleurde daarom na de test als enige rood. ,,De kleur van Mikai, de kleur van mijn kleine broertje. Het was goed zo.”

De populaire YouTuber, die Kim Kardashian tot haar clientèle mag rekenen, vertelde in de zomer van 2017 uiterst openhartig over Mikai in een van haar video’s. Anderhalf jaar eerder was hij nog schoon verklaard. ,,Hij is er zo rustig onder. Hij zegt: Ja, ik heb kanker, maar ik heb het al een keer verslagen, dus dat ga ik gewoon nog een keer doen’', aldus Nikkie destijds.

Volledig scherm © Instagram Nikkie de Jager