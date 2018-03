Vlaamse actrice zet hilarische imitatie Temptation Island neer

Ella is in Nederland niet zo bekend, maar bij onze zuiderburen maakt ze, samen met Dorien (33), Billie (23) en Olga (20), deel uit van de 'Vlaamse zusjes' Leyers. Het gaat om de dochters van muzikant en televisiemaker Jan Leyers.

Het was Billie die haar zus Ella, die een relatie heeft met dj Faisal Chatar, twee dagen geleden zover kreeg in een paar minuten hun favoriete personen uit Temptation Island af te gaan. Het resultaat werd The Ultimate Temptation Jukebox genoemd en kan rekenen op honderden reacties van Temptation-kijkers die vinden dat Ella een geniale imitatie neerzette. ,,Ik vond gewoon dat hij geen respect had voor mij'', vat ze de persoonlijkheid van de Nederlandse Daniëlle bijvoorbeeld treffend samen.