Vlaamse makers Bad Boys 3: ‘We hadden hooguit meer ontploffingen gewild’

'Will die na een take naar je toekomt en vraagt of hij het wel goed heeft gedaan.'' Bilall Fallah (34) grinnikt. ,,Pas als hij wegloopt is er dat moment van bewustzijn: dat was gewoon Will Smith. Dé Will Smith! En wij zijn hier in charge!” Adil El Arbi (31) vult aan: ,,En je denkt, die man heeft keiveel geld. Niets is hem meer vreemd. Maar het is net een klein kind, zo enthousiast. Die liefde voor cinema is puur.”