Vlak na de breuk met Sam Aghari: ‘Britney Spears wil zich verzoenen met haar vader’

Het nieuws rond de verzoening tussen Britney en Jamie Spears wordt gebracht door de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ. Dat was ook de bron van het nieuws over de op handen zijnde scheiding tussen de popster en Aghari.



Jamie verkeert al een langere tijd in slechte gezondheid. Enkele maanden geleden werd hij in het ziekenhuis opgenomen, waar bleek dat zijn kunstknie die hij al zestien jaar had een gevaarlijke ontsteking had veroorzaakt. Vrijdag moet hij onder het mes om de knie te laten vervangen. Bij Britney zijn de zorgen inmiddels groot en ze zou daarom hun band willen herstellen voor het te laat is. Ook zoekt ze mogelijk steun bij haar familie na het stranden van haar huwelijk.



TMZ maakt niet duidelijk of Jamie ook openstaat voor hernieuwd contact met zijn dochter. Hij gaf haar er onlangs publiekelijk nog flink van langs. Zo stelde hij dat Britney aan de crystal meth zou zitten. Ook blijft hij beweren dat de zangeres niet voor zichzelf kan zorgen en nog altijd onder curatele moet staan.



Britney stond, na haar zenuwinzinking in 2007, sinds 2008 onder curatele. Daardoor beheerde haar vader de financiën en afspraken van de zangeres. Spears ging relatief kort na haar inzinking alweer fulltime aan de slag. Ze nam meerdere albums op en verdiende miljoenen met een zeer succesvolle serie optredens in Las Vegas. Toch bleef het curatorschap van haar vader tot een oordeel van de rechter in 2021 een feit.