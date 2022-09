Vlogger Dee bevallen van dochtertje Elin Júne

Beschuit met roze muisjes: Demira van der Zeeuw, met 1,5 miljoen volgers op Instagram een van de populairste influencers en youtubers van Nederland, is bevallen van een dochtertje. Dat maakt ze vandaag bekend op Instagram. Het meisje luistert naar de naam Elin Júne. ‘Och jongens, wat zijn we verliefd’, jubelt Dee.

De vlogger maakte in maart bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Dat nieuws voelde voor haar als een geschenk uit de hemel: afgelopen november onthulde Dee namelijk drie verschillende ‘soorten’ miskramen te hebben gehad. Hoewel ze daar voorheen stil over was, besloot ze toch haar verhaal te doen. ,,We willen de zwijgcultuur die hierop hangt doorbreken”, zei ze daarover. Bovendien hield ze het niet meer vol om een ‘masker voor te houden’.

In maart was er dan eindelijk goed nieuws. ‘De laatste maanden waren stil online, maar er is een hoop gebeurd in ons leven...’, schreef ze op Instagram. Even later deelde ze een foto waarop ze haar babybuikje en de echofoto’s aan de wereld toonde. ‘September 2022', viel er te lezen.

Eergisteren zag het meisje het levenslicht. ‘Elin Júne Gerbrands. Op 11 september 2022 is onze prachtige dochter geboren. Och jongens, wat zijn we verliefd’, schrijft Dee vandaag bij twee foto’s waarop ze met haar vriend en dochtertje te zien is.

De felicitaties stromen ondertussen binnen. ‘Gefeliciteerd lieverds’, schrijven Suzan en Freek bijvoorbeeld. Ook Nienke Plas, Jan Versteegh, Anouk Smulders, Luuk Ikink en Kirsten Schilder laten van zich horen.

