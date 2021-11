Vlogger Dee openhartig over miskramen: ‘Je wilt op bed liggen en janken’

Youtuber en influencer Dee van der Zeeuw (24) is intens dankbaar voor de ongeveer 30.000 berichten die ze naar eigen zeggen de afgelopen 24 uur ontving, nadat ze bekendmaakte drie miskramen te hebben gehad. In haar langste vlog ooit vertelt ze vandaag hoe dat ging en hoewel ze diepe dalen zag, klinkt ze vooral hoopvol. ,,Ik ben een geboren moeder.’’

Dee, met 1,4 miljoen Instagram-volgers een van de populairste influencers van Nederland, vertelt in haar bijzonder openhartige vlog hoe ze de afgelopen elf maanden drie verschillende ‘soorten’ miskramen kreeg.

De eerste was ‘spontaan’, toen ze onder de douche stond en ineens bloed verloor. De tweede keer betrof een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, waarna een van haar eileiders operatief werd verwijderd. De laatste keer had ze een zogenoemde missed abortion, waarbij de foetus in haar buik niet meer in leven bleek te zijn, maar ze dit zelf niet doorhad, omdat haar lichaam daarvan geen symptomen vertoonde.

,,Ze zijn allemaal heftig op hun eigen manier’’, vertelt Demira, zoals ze voluit heet. ,,Als ik kijk wat het emotioneel met je doet, wat het fysiek met je doet... Je bent toch een soort teleurgesteld. Niet per se in je eigen lichaam, ook wel een beetje, maar ook gewoon in het lot.’’

Slechte Netflix-serie

Dee heeft inmiddels drie jaar een relatie met Lars Gerbrands (27), met wie ze twee jaar geleden een huis kocht. ,,Het voelt een beetje alsof je in seizoen drie bent aangekomen van je Netflix-serie, en dat ze ineens denken: we moeten even wat fout laten gaan, anders is het niet meer spannend. Zo voelt mijn leven op dit moment’’, aldus Van der Zeeuw.

In de video spreekt ze openhartig over de moeilijkste momenten, van een eenzaam verblijf in het ziekenhuis in coronatijd en de soms matige communicatie die ze daar ervoer tot het vreselijke gevoel in haar lijf bij de derde miskraam. ,,Ik had mijn leven heel anders voorgesteld, ik had al twee keer bevallen kunnen zijn’’, zegt ze. En later: ,,Je wilt helemaal niet door, je hebt gewoon zin om op je bed te liggen en te janken de hele tijd.’’

Maar ze ging wel door. Het delen van haar verhaal is daar onderdeel van. Dee, die van het delen van haar leven haar werk heeft gemaakt, wilde aanvankelijk pas over de miskramen vertellen als een zwangerschap wel goed zou gaan. Daar is nu geen sprake van. ,,Maar na drie miskramen is de koek een beetje op. Het wordt tijd om jezelf daarin rust te gunnen en het gewoon te delen. Ook omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn in dezelfde positie.’’

Dat bleek wel: Van der Zeeuw kreeg naar eigen zeggen zo’n 30.000 berichten. ,,Juist de steun van anderen doet me zoveel goed en dat gun ik iedereen. Dus alsjeblieft, als je je verhaal kwijt wilt, doe het. Het geeft je ademruimte.’’

Geboren moeder

Ondanks de tegenslagen klinkt ze hoopvol en positief. ,,De mooiste quote die ik toegestuurd kreeg, was: in the end, everything will be okay. And if it’s not okay, it’s not the end (‘uiteindelijk komt alles goed en als het niet goed is, is het niet het einde’). Daar ben ik het helemaal mee eens, dus we geven niet op, we houden moed en we houden hoop.’’

Dee is immers een ‘geboren moeder’, zegt ze. ,,Al vanaf toen ik een pop had, wist ik dat ik moeder wilde worden. Ik heb de liefste man van de wereld, waar ik alles mee kan delen, waar ik heel goed mee kan praten, en ik hoop dat we heel snel met goed nieuws bij jullie kunnen komen, dat zou het meest fantastisch zijn. En ook met niet goed nieuws, ben ik blij dat ik het met jullie kan delen.’’

