Vlogster Monica Geuze in verwachting van meisje

,,We zijn zo blij om te mogen delen dat we een meisje verwachten!", meldt Monica op Instagram bij een foto waarop de aanstaande ouders te zien zijn met een reeks roze balonnen. Eind december maakten Monica en haar vriend, FC Groningen-speler Lars Veldwijk vanaf hun vakantieadres in Dubai bekend dat ze zwanger is. Ze stopte rond die tijd met haar dagelijkse vlogs. Wanneer de brunette is uitgerekend, is niet bekend.