Voetbal Inside-trio mag Champions League niet samen analyseren

Hendriks wisselt het presenteren van de Champions League af met Wilfred Genee, die op de woensdagen wordt vergezeld door René van der Gijp en een nog te onthullen analist. Pérez was de afgelopen jaren te zien bij FOX Sports, maar het is niet duidelijk of dat zo blijft. Het voormalige Voetbal Inside -trio, dat onlangs overstapte naar John de Mols Talpa TV om daar Veronica Inside te gaan maken, mag de Champions League volgens Derksen niet met zijn drieën analyseren. Het 'nieuwe VI ' wordt volgens de voetbalkenner namelijk gesponsord door Bavaria, terwijl de Champions League is verbonden aan Heineken. ,,Dan mogen we het niet in dezelfde samenstelling doen'', aldus Derksen. Lees door onder de foto.

Favoriet

De journalist heeft zelf gevraagd om Pérez als collega, omdat hij zijn favoriete analist is. ,,Heel veel mensen vinden hem niet aardig, want hij is zo zelfverzekerd en hij heeft een mening'', zei Derksen. ,,Maar ik houd van mensen met een mening. En ik ben het altijd met hem eens.''



Akyol vroeg zich af of Derksen moeite heeft met het soms gebrekkige Nederlands van de in Denemarken geboren Pérez. ,,Ik vind dat hij voor een Deen uitstekend Nederlands spreekt'', reageerde Derksen. ,,De man heeft toch een geweldige woordenschat in het Nederlands?''



Talpa was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.