Voetballer en acteur Eric Cantona maakt tentoonstelling over sporters: van Maradona to Jesse Owens

De Franse voetballegende en acteur Eric Cantona heeft samen met schilder Michael Browne een tentoonstelling samengesteld over bekende sporters en hun betekenis voor de wereld. De expositie is zaterdag geopend in het National Football Museum in Manchester.

‘From Moss Side to Marseille: The Art of Michael Browne and Eric Cantona’ is een verzameling kunstwerken die de relatie tussen sport en de moderne samenleving beschrijven. In zijn schilderijen verwerkte Browne sporters, maar ook politici en dictators die hun stempel op de hedendaagse samenleving hebben gedrukt.

,,Deze tentoonstelling is hard nodig in deze gekke tijden", zei Cantona tegen de Manchester Evening Standard. ,,Dit is een kans om over sport te praten, maar ook over religie, racisme, dictatuur, onderdrukking en zoveel andere dingen. Voor onze generatie, maar ook de nieuwe generatie." Juist dat aspect spreekt de Fransman aan. ,,Het is belangrijk. De enige hoop die je kunt hebben is het geloof in nieuwe generaties en ik heb vertrouwen in de jongeren van nu.”

Michael Browne is een schilder uit Manchester. Cantona maakte in de jaren negentig furore in Engeland. Eerst als speler bij Leeds United, maar zijn grootste successen vierde hij bij Manchester United. Hij beëindigde zijn voetballoopbaan abrupt om daarna een carrière op te bouwen als acteur.

In 1995, toen hij nog voetbalde, had hij zijn eerste rol te pakken. In 2009 speelde hij zichzelf in de film Looking for Eric van regisseur Ken Loach. Na enkele rolletjes in Franse films speelde hij in 2014 mee in de Deense western The Salvation.

De tentoonstelling is geopend tot juni van dit jaar.