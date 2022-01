Volg de Top 40 Awards maandagavond live op deze site extra feestelijk

Naast Suzan & Freek en David Guetta is Snelle ook een grote kanshebber, hij heeft kansen in drie categorieën. Onder anderen Maan, Tiësto, Davina Michelle en Kris Kross Amsterdam hebben twee nominaties.

De Top 40 Awards worden uitgereikt aan de artiesten en nummers met de meeste punten in de hitlijst. Ook is er een publieksprijs, die voor beste live act. Op deze publieksprijs kunnen luisteraars stemmen via Qmusic.nl en in de Qmusic app. Deze site geeft een aantal speciale borrelboxen van Qmusic weg om de livestream van maandag extra feestelijk te maken. Wil je in aanmerking komen? Kijk dan op ons Instagramaccount.