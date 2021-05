Volgend jaar nieuwe afleveringen van kijkcijferhit Make Up Your Mind

De reacties op sociale media waren lovend. Veel kijkers vonden het jammer dat het programma maar eenmalig op de buis kwam. ,,Make Up Your Mind is topamusement mét een hele belangrijke boodschap: iedereen mag zijn wie hij wíl zijn”, aldus RTL-baas Peter van de Vorst. ,,Ik ben er trots op dat we nu al kunnen aankondigen dat er in 2022 een vervolg op Make Up Your Mind komt en dat het dan zeker niet bij één aflevering zal blijven.”