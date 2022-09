Volgende tour van Demi Lovato is haar laatste: ‘Ik kan dit niet meer’

De zangeres is momenteel op tournee om haar achtste studioalbum Holy Fvck te promoten. De tour begon een maand geleden in Des Moines (Iowa), gevolgd door een hele hoop datums in Zuid-Amerika. Lovato reist rond tot en met zes november, wanneer de tour eindigt in Irving (Texas).

In het verleden kampte de Amerikaanse zangeres met een eetstoornis en een zware drugs- en alcoholverslaving. Lovato is altijd openhartig geweest over haar problemen. Zo vertelt ze in de documentaire Demi Lovato: Simply Complicated over haar bipolaire stoornis. In de documentaireserie Demi Lovato: Dancing with the Devil beschrijft ze haar overdosis in 2018. Ze vertelt in interviews en podcasts openhartig over haar ervaringen met depressie en drank- en drugsgebruik. Zo liet ze in een aflevering van de Call Her Daddy-podcast weten dat ze op 13-jarige leeftijd al zware pijnstillers nam.