Volkskrant haalt uit naar roddelkanalen: medewerker vals beschuldigd van affaire Tom Egbers

Een Volkskrant-medewerker is door roddelkanalen vals beschuldigd dat zij de stagiair zou zijn met wie Tom Egbers een affaire had. Dat schrijft Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, in een column. Als gevolg van die beschuldigingen werden haar naam en contactgegevens openbaar gemaakt. Ook werden er foto’s van haar huis gepubliceerd.

Deze week publiceerde een roddelkanaal een gerucht dat die stagiair inmiddels een medewerker bij Volkskrant is. ‘Dat is totale nonsens’, schrijft Klok in zijn column. ‘Een dag later bracht een ander roddelkanaal een naam van een Volkskrant-medewerker naar buiten, die ooit de 22-jarige stagiair zou zijn geweest, inclusief haar contactgegevens. Eveneens totale nonsens.’

Via sociale media kreeg de Volkskrant-medewerker vervolgens allerlei verwensingen naar haar hoofd geslingerd. Ook werden haar contactgegevens, foto's van haar huis en gegevens uit het Kadaster gepubliceerd. Dat er mensen zijn die de geruchten van roddelkanalen geloven en in actie komen, vindt Klok ernstig. ‘Een dergelijke intimidatie van onze bronnen en medewerkers is onacceptabel.’

Egbers raakte twee weken geleden in opspraak vanwege een Volkskrant-artikel over NOS Sport. Hij zou een vrouwelijke stagiair, met wie hij een affaire heeft gehad, een tijdlang hebben geïntimideerd en gepest. Dit verhaal werd aan de krant bevestigd door verschillende medewerkers. Zelf erkent Egbers dat hij ten overstaan van collega’s op de redactie van NOS Sport de vrouwelijke collega heeft uitgescholden. Van een handgebaar van een keel doorsnijden, zoals de Volkskrant schreef, was volgens hem geen sprake.