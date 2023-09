Volkszanger Marco de Hollander dolblij, hij zingt nieuw record bij elkaar: 1218 mensen in de polonaise

Mell in Beste Zangers openhartig over sombere gedachtes: ‘Elke dag is een uitdaging’

Melanie Jonk, beter bekend als Mell van Mell & Vintage Future, was zaterdagavond bijzonder openhartig in Beste Zangers. De vrolijke spring-in-’t-veld bekende dat achter haar opgewekte buitenkant een zwaarmoedige binnenkant schuil gaat. Ze kampte met depressieve gedachten en twijfelde over de zin van het leven. ,,Ik kan nu de hele dag de slappe lach hebben, dus het gaat heel goed.”