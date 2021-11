Voor deze serie ging elke letter langs de advocaten van Disney, het resultaat is schrijnend

Hoe valt de verbijsterende tv-serie Dopesick het beste samen te vatten? Scenarist en acteur Danny Strong heeft het antwoord paraat: ,,Deze serie gaat vooral over de donkere kanten van het kapitalisme. Over hebzucht die een grote Amerikaanse farmaceutische onderneming kan transformeren tot een van de grootste drugskartels ter wereld. De eigenaren konden hun verslavende producten met medewerking van de overheid aan iedereen via de apotheek, ziekenhuis of huisarts verstrekken. En het was allemaal legaal. Hun macht was onvoorstelbaar groot.’’