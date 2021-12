Voor Diggy Dex is De zon op voor altijd verbonden met de magie van Italië

Altijd als Diggy Dex (Koen Jansen, 41) De zon op hoort, denkt hij terug aan Italië. Aan een groot landhuis in Orvieto in Umbrië, waar hij in september 2017 een paar dagen te gast was bij een vriend. ,,Martijn Konijnenburg, ook een songwriter. Hij had dat huis gehuurd waar allerlei mensen langskwamen om te chillen, muziek te maken en een lekker wijntje te drinken. Het was heuvelachtig, veel bomen, en een landhuis met veel steen en zo’n mooie houtkachel. Ik herinner me dat ik op een dag Martijn op zijn gitaar hoorde spelen, het melodietje dat later in het nummer zou komen. We vonden het wel vet klinken.’’