Voor Simon was de rek uit het duo: ‘De lol is al een tijdje weg’

Simon Keizer sprak eind 2020 al uit dat ‘de lol al een tijdje weg was’ tussen hem en Nick Schilder. Dat vertelde hij vanavond over de breuk tussen de twee in Jinek . ,,We hebben een mooi gesprek gehad en uren samen gepraat.’’

Ruzie is er, zoals menig mens afgelopen dagen dacht, niet tussen de twee - maar het leuke was er voor Simon na zoveel jaar gewoon af. De eerste tekenen voelde hij al tijdens de wereldreis die hij in 2020 met zijn vrouw maakte. ,,Ik voelde de vrijheid, maar tegelijkertijd voelde ik ook een blok in mijn maag, van ja, als we terug zijn dan begint dat riedeltje weer. Dat was voor het eerst dat ik geen zin had in Nick en Simon.’’ Ook tijdens de corona-jaren vond Simon het ‘wel prettig’ dat hij nog even niks hoefde te doen. ,,Ik zei dat ik het optreden wel miste, maar vanbinnen voelde het eigenlijk wel prettig.’’

Toen Simon besloot dat hij wilde stoppen voelde hij een ‘intense opluchting’. ,,Toen dacht ik: ik moet wel met Nick praten. Ik heb toen aangekaart dat ik het even niet meer voel”, zegt Simon. Na lang twijfelen hakte Simon in augustus 2021 de knoop door dat hij wilde stoppen. Dat mondde uit in een goed gesprek tussen de twee. ,,Het was zo’n mooi gesprek. We hebben uren samen gepraat.’’

Emoties

Nick reageerde op Simons ideeën vanuit ‘de oplosmodus’. ,,Het is normaal dat iemand niet lekker in de wedstrijd kan zitten.” Wanneer Nick zei dat Simon wilde stoppen, dacht hij: wat is het moeilijk om dit te zeggen. De laatste dagen heeft hij niet veel moeite met de breuk, maar vooral met emoties van andere mensen, die hij over zich heen krijgt. ,,Uiteraard doet het me heel veel. Aan elk liedje zitten herinneringen verbonden”, vervolgt Nick. ,,Maar al vrij snel schakelden we om stappen te zetten om dit naar buiten te brengen.”

Als het aan Nick lag was het muzikale avontuur nog niet klaar. ,,Zeker niet. Nu nog, na 16 jaar, konden we nog een heel mooi nieuw concept neerzetten. Ik denk ook dat we dat over een aantal jaar nog steeds hadden kunnen doen.” Hij hoopte dat het duo ‘twee tandjes terug konden doen’. ,,Niet dat we dit tot ons 65ste zouden blijven doen.”

De twee ontkennen ruzie met elkaar te hebben of boos te zijn op elkaar. ,,Nee, dat is niet zo”, zegt Nick direct. ,,Het is echt niet zo”, vervolgt Simon. ,,Ondanks dat dat op veel plekken geroepen wordt.” Dat Nick niet meer geassocieerd zou willen worden met Simon vanwege roddels in zijn privéleven, dat is ‘gewoonweg’ niet waar, verklaren beide mannen. ,,Het is niet zo. We zijn altijd heel open geweest in interviews dat wij soms bewust afstand van elkaar nemen. Onze samenwerking is heel intens, dus dat moet wel.”

Quote Ik zal altijd muzikant blijven. Maar ik vind het een heel fijne gedachte dat ik niet meer moet Simon Keizer

Trots

De mannen zijn er overigens van overtuigd dat de breuk hun vriendschap zal overleven. ,,We zijn het er over eens dat we het anders hadden gewild, maar een vriendschap kan dan nog gewoon blijven staan, vertelt Simon. ,,We zijn ook wel eens collega’s geweest, in plaats van vrienden. Maar zelfs nu lukt het nog steeds goed om dingen af te stemmen. En daar ben ik wel trots op.”

Hoe het nu verder gaat met de soloplannen van de twee? Simon heeft niet meer de ambitie om ‘nog solo gouden platen te halen’. ,,Ik wil mij op andere vlakken gaan begeven, en gaan ontdekken wie ik ben zonder Nick en Simon. Die hits hoeven even niet meer. Ik zal altijd muzikant blijven, maar ik vind het een heel fijne gedachte dat ik niet meer moet.”

Nick stelde de afgelopen twee jaar al ‘een beetje te voorsorteren op een solo-avontuur’. ,,Het is heel spannend. Maar ook ik probeer die succescomponent een beetje los te laten. We hebben al zoveel successen behaald samen.” Hij is op dit moment ‘op zoek naar zijn sound’. ,,Als wij samen nog actief waren gebleven was dat solo-avontuur gezien als een uitstapje. Nu worden het mijn eerste stappen als solo-artiest. Er zijn veel meer ogen op gericht. Maar ik probeer toch mijn onbevangenheid te houden.”

