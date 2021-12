Voor wie geen drugs of drank wil gebruiken, heeft Maarten van Rossem een speciale tip

De kandidaat:

KLEI! METSELEN! STRATENMAKER! BILSPLEET! We schreeuwden het nog naar de televisie, maar de seconden tikten weg. Frank Heinen, die moest opsommen wat hij wist van ‘de baksteen’, had een black-out en hield 2 seconden over in de finale van woensdagavond. Het leverde prachtige televisie op. Als zijn tegenstander Zaïre Krieger - haar teller stond op 1 (!) seconde - direct een goed antwoord zou roepen over het onderwerp ‘vloggen’ was hij gezien. Leek onvoorstelbaar, maar het gebeurde! Frank Heinen lag eruit. Daar baalden we behoorlijk van - sorry, Zaïre - aangezien de columnist annex auteur ons vorige week nog uit de stoel had geblazen. Heinen haalde toen de hoogste dagscore in de historie van De slimste mens met maar liefst 663 seconden. Ook deze week was de schrijver van alle markten thuis. Of het nu over het RTL4-programma De slechtste chauffeur van Nederland ging, de sterflocatie van Napoleon (eiland Sint-Helena) of een bedreigd paard uit Mongolië met een ingewikkelde naam (przewalskipaard) ging; Heinen wist het allemaal. Maar niet getreurd: we zien hem waarschijnlijk terug in de finale. Vooralsnog staat Heinen tweede in het klassement, ná acteur Jacob Derwig.