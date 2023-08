Voormalig Waku Waku-presentator Rob Fruithof (71) overleden in Kaapstad

Lucille Werner niet blij met beperking-grap­je Hugo de Jonge: ‘Jammer dat dit zo gezegd wordt’

Politica en voormalig Lingo-presentatrice Lucille Werner was vrijdagavond niet geheel gediend van het grapje dat CDA-partijgenoot en minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge over mensen met een beperking maakte in de uitzending van Humberto. ,,Dat is jammer, dat het zo gezegd wordt, al ken ik Hugo goed”, reageerde het Kamerlid aan tafel van de talkshow.