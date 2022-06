Voortaan ook Grammy’s voor beste muziek in games en voor spoken word-kunst

Justitie in Londen klaagt Harvey Weinstein aan voor ‘onzedelij­ke aanval’

Justitie in Londen heeft woensdag voormalig filmproducent Harvey Weinstein officieel in staat van beschuldiging gesteld. Het gaat om twee gevallen van een onzedelijke aanval op een vrouw in 1996. De openbaar aanklager nam het besluit naar eigen zeggen na nauwkeurige bestudering van het bewijs dat de politie in deze zaak heeft verzameld. Nadere details zijn nog niet bekend.

8 juni