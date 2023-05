VPRO-coryfee Wim Kayzer op 76-jarige leeftijd overleden

Kayzer maakte onder meer de wetenschapsserie Een schitterend ongeluk (1993) en sloot in 2000 zijn tv-loopbaan af met Van de schoonheid en de troost. Eén van de memorabele programma's die hij maakte was Nauwgezet en wanhopig uit 1989, waarin de twintigste eeuw werd geduid aan de hand gesprekken met schrijvers Gabriel García Márquez en György Konrád, cultuurfilosoof George Steiner, en toenmalig minister van Cultuur in Spanje Jorge Semprún.

‘Hij maakte het de kijker nooit eenvoudig’, schrijft de VPRO in een in memoriam, ‘maar geïnterviewden evenmin. Urenlang zaagt hij hen door, niet gehinderd door enige schroom in zijn vragen-repertoire.’ Maar het was niet alleen ‘ernstig en diepgravend’, meent de omroep, ‘Kayzer slaagt er wederom in om ze aantrekkelijk te maken voor een groter publiek’. Hij stelt ook niet-elitaire, herkenbare vragen: wat is het eerste liedje dat u hoorde, de eerste geur die u rook, de eerste angst die u voelde?’

Kayzer werd geboren vlak ná de Tweede Wereldoorlog in 1946, in Den Haag.

