VPRO ziet af van programma over shaming met vlogger Ilgun

Ilgun maakte in het verleden voor zijn YouTube-kanaal een aantal interviews met mensen die geassocieerd werden met seksueel ongewenst gedrag. Zo sprak hij de vlogger Youness Ouaali, die vorig jaar werd veroordeeld wegens seks met een minderjarige. In het verleden stond Ilgun bekend als ‘de treitervlogger’ vanwege zijn recalcitrante en opruiende YouTube-filmpjes.

,,We waren al langer met hem in gesprek over zijn gedrag op internet”, zegt een woordvoerder van de VPRO in de Volkskrant. ,,Er zitten heel gevoelige onderwerpen in deze serie. Een presentator moet zich goed kunnen inleven en een kritische houding kunnen aannemen, vooral tegenover mensen die zich schuldig maken aan shaming.”