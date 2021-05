Vrachtwagen vol Meiland-wijn omgekieperd

VIDEO Máxima: ‘Grieken­land-reis mocht. Maar was niet solidair’

18 mei Pas aan het einde van het televisie-interview met de jarige koningin Máxima kwam de Griekenland-rel van vorig jaar oktober vanavond ter sprake. ,,Denkend in mogelijkheden en niet in beperkingen hebben we een inschattingsfout gemaakt.’’